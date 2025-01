Spazionapoli.it - Raspadori alla Roma: la mossa a sorpresa che può cambiare il mercato

CalcioNapoli Ultimissime – Jack, potrebbe ancora andare? Spunta una novità clamorosa diche coinvolgerebbe l’attaccante e i giallorossi Per il calcioNapoli ultimissime arrivano nuovamente dal fronte Jack. L’attaccante è stato inserito al centro di numerose voci nelle scorse settimane, ma dopo il gol partita contro il Venezia, la sua posizione è apparsa intoccabile in azzurro. Questo, fino ad oggi, quando il Corriere dello Sport ha aperto nuovamente a uno scenario che spaventerebbe i tifosi partenopei.Dopo un inizio di stagione pessimo, infatti, lasembrerebbe aver voltato pagina con Claudio Ranieri. La corsa all’Europa è ancora complicatissima, ma ci sarà un intero girone di ritorno per provare a strappare il pass almeno per la Conference League.