Fanpage.it - Quarticciolo: è scontro alla Camera tra Campidoglio e FdI, e Rampelli si scaglia contro i “fricchettoni”

Leggi su Fanpage.it

Ora la ppassa al sottosegretarioPresidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, commissario per il Decreto Caivano. Dovrà decidere se avere come interlocutore privilegiato ilarrivano a una mediazione istituzionale, o cedere a chi dentro Fratelli d'Italia (Fabioin testa) vuole riaprire una stagione di sgomberi e conflittualità in città, per preparare la prossima campagna elettorale.