Thesocialpost.it - Perde il controllo dell’auto, finiscono fuori strada: due feriti

Leggi su Thesocialpost.it

Incidentele alle porte di Piacenza: un uomo in gravi condizioniUn grave incidentele si è verificato nella serata di lunedì 22 gennaio lungoAgazzana, tra Piacenza e Gossolengo. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di, finendo in un canale a lato della carreggiata e terminando la propria corsa contro il muretto di un’abitazione.I soccorsi e le condizioni deiL’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’uomo alla guidaè stato estratto dall’abitacolo in condizioni critiche e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Piacenza. Con lui viaggiava una donna, anch’essa rimasta ferita e trasportata in ospedale: le sue condizioni sono serie, ma meno preoccupanti rispetto a quelle del conducente.