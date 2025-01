.com - Pallamano / Italia da impazzire: gli Azzurri di Trillini vincono anche la prima partita del main round del Mondiale 2025

La Nazionale ha vinto 18-25 contro la Repubblica Ceca, giocandosi la chance di una storica qualificazione ai Quarti di Finale: domani è decisiva la sfida contro la Germania CINGOLI, 22 gennaio– Un’espressione inglese in voga negli ultimi tempi è “From Zero to Hero”. Una situazione in cui da uno stato di anonimato si passa a un grande successo. Ed è quello che sta succedendo alla Nazionalena di. I ragazzi del dt cingolano Riccardo, infatti, hanno iniziato ildei Campionati Mondialia Herning, in Danimarca, battendo 18-25 la Repubblica Ceca. E domani, giovedì 23 gennaio, si giocano la qualificazione contro la Germania. Il dt RiccardoDopo la netta sconfitta contro la Danimarca campionessa olimpica per 39-20 che ha chiuso il primo atto del Torneo, ininfluente per il passaggio del turno, l’è stata inserita nel gruppo I delinsieme a Danimarca, Tunisia, Germania, Repubblica Ceca e Svizzera, portandosi dal preliminary2 punti, quelli della vittoria contro i tunisini.