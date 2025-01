Rompipallone.it - Nainggolan torna in scena: c’è la firma per l’ex di Inter e Roma, riparte dalla B

Ultimo aggiornamento 22 Gennaio 2025 14:48 di AlessiaRadjato: dopo essere rimasto svincolato,hato il contratto con la sua nuova squadra. I dettagli.L’ultima squadra in cuiha militato è stata la Bhayangkara FC per cui ha giocato poco meno di un anno, dal novembre del 2023 fino al luglio del 2024. Ora, da svincolato e quindi a parametro zero hato per un nuovo club che milita in seconda divisione.Il belga ha giocato in diverse squadre italiane nel corso della sua carriera e ha vestito le maglie di, Cagliari, Spal, Piacenza. Insomma, gli appassionati italiani di calcio lo ricordano molto bene. Ora, in un periodo particolare della sua carriera che sta anche inevitabilmente volgendo al termine ha preso una nuova decisione.