Monumenti controlli sì recinzioni no

Forse mi è sfuggito, ma non ho visto alcuna sottolineatura riguardo alla scritta in spray rosso sulla fiancata in marmo della basilica di San Petronio, di fronte al Pavaglione. È incredibile. Mi sembra sia un atto delinquenziale da parte di certi gruppi di scalmanati, frutto di enorme inciviltà e ignoranza . Ecco perché sono sempre più convinto che servanoe cancellate a protezione deidi pregio del centro storico. Stefano Rimondini Risponde Beppe Boni I delinquenti che hanno imbrattato con lo spray il muro laterale di San Petronio (tutti i media ne hanno parlato) sono gli stessi che giorni fa hanno devastato il centro storico e hanno attaccato la sinagoga in via De Gombruti con la scusa di manifestare per la morte di Ramy, il ragazzino rimasto ucciso a Milano durante un inseguimento dei carabinieri.