Oasport.it - LIVE Sonego-Shelton 3-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: primi assaggi del match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 In corridoio il dritto dell’azzurro.30-30 Non passa la risposta di dritto dell’italiano.15-30 Profondissimo il dritto lungolinea del torinese.15-15 Gran dritto d’anticipo piazzato da Lorenzo.15-0 Stop volley di dritto perfetta dell’americano.3-2 Game. Con una gran prima esterna l’azzurro risale da 0-30.40-30colpisce male il dritto incrociato.30-30 Con un paio di colpi di ritardo l’italiano chiude il punto a rete.15-30 Servizio, dritto e schiaffo al volo ben giocato dal torinese.0-30 Lorenzo perde il controllo del dritto in uscita dal servizio.0-15 Debole l’attacco di rovescio di, che si espone al passante dell’avversario.2-2 Game. Prima vincente dell’americano.40-30 In corridoio il rovescio in uscita dal servizio del tennista di Atlanta.