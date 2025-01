Lettera43.it - L’ex Juve Federico Cherubini è il nuovo amministratore delegato del Parma

torna in campo comedeldopo il suo periodo turbolento allantus, legato al caso delle plusvalenze.dirigente bianconero subentrerà a Luca Martines, che lascia il club. La nomina è stata ufficializzata dalcon una nota in cui il presidente Kyle J. Krause ha espresso entusiasmo: «Siamo entusiasti di dare il benvenuto aalCalcio. La sua competenza, la sua visione strategica e il suo impegno nel coltivare talenti emergenti saranno preziosi mentre continuiamo a crescere ed evolverci come Club».inizierà ufficialmente il suo incarico il 27 gennaio.Chi è: la carrieraNato a Foligno nel 1971, dopo una carriera da calciatore dilettanteha intrapreso la strada della gestione sportiva, iniziando con squadre minori.