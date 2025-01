Quotidiano.net - L’affare Santanchè. Meloni studia il dossier. L’idea di un cambio lampo

Leggi su Quotidiano.net

Giorgiain pressing per convincere la ministra del Turismo, Daniela, a dimettersi prima che la Corte di Cassazione, il prossimo 29 gennaio, decida se la sede di competenza del processo per truffa ai danni dello Stato, che la vede implicata (per l’uso della cassa integrazione Covid nonostante i suoi dipendenti di Visibilia continuasero a lavorare) debba essere celebrato a Roma o a Milano. Atterrata di buon’ora dopo aver presenziato al giuramento di Donal Trump, la premier ha visto ieri a pranzo il presidente del Senato, Ignazio La Russa, main sponsor die "colonna portante" di Fratelli d’Italia. Sul tavolo il caso della ministra e le modalità della sua uscita dal governo (i tempi, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, dovrebbero essere brevi) ma intanto si è saputo che la stessanon prenderà parte a due eventi, quello insieme adel prossimo 27 gennaio a Gedda per l’attracco dell’Amerigo Vespucci e l’altro, la fiera internazionale del turismo di Madrid, che prenderà via oggi e durerà fino al 26 gennaio.