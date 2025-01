La Juventus affonda il colpo | ora arriva davvero il difensore

Leggi su Sportface.it

Per laè il momento di sferrare l’assalto decisivo per il: la scelta di Giuntoli e Thiago MottaUna caccia senza sosta spostando e ritarando di volta in volta l’obiettivo. Senza Bremer e Cabal già da un po’, con Danilo in uscita, il– anzi, i difensori della– sono diventati il tormentone di gennaio. Superato il giro di boa del mercato d’inverno, èto Alberto Costa del Vitoria Guimaraes per coprire la fascia, ma non ancora il centrale, destinato peraltro ad essere titolare nell’assetto di Thiago Motta. Giuntoli gira, gira, ma aspetta a dare l’affondo. I pessimisti dicono incertezza, gli ottimisti strategia.In principio era Antonio Silva, operazione stile Conceiçao junior con la stessa regia, quella di Jorge Mendes: ma il Benfica spara, 50 milioni, e per adesso un modo per aggirare la richiesta alta non c’è.