Ku Klux Klan a immigrati | Andatevene!

19.05 Volantini razzisti e xenofobi del Kusono stati distribuiti in tutto lo Stato americano del Kentucky. Il testo si rivolge aglicon l'invito ad "andarsene subito" dagli Stati Uniti. Lo rende noto il quotidiano britannico Guardian. I volantini ciclostilati mostrano una vignetta dello Zio Sam che tiene in mano un documento con su scritto "Proclamazione" e un un testo in cui si afferma: "Abbiamo bisogno del tuo aiuto: monitora e traccia tutti gli". La polizia ha aperto un'inchiesta.