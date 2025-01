Iscrizioni scuola 2025 | piattaforma Unica in tilt cos’è successo

Leggi su Scuolalink.it

Lescolastiche per l’anno-2026 hanno preso il via il 21 gennaioattraverso la, riservata ai genitori che devono iscrivere i figli al primo anno dellaprimaria, dellasecondaria di primo grado e di secondo grado. Tuttavia, i primi accessi sono stati segnati da rallentamenti, pagine che si bloccavano e lunghi tempi di attesa, creando disagi a molte famiglie.a rilento: disagi per leDopo il rinvio iniziale delle, fissate inizialmente per il 9 gennaio, il sistema ha accolto oltre 100 mila accessi contemporanei nelle prime ore di apertura. Ciò ha portato a problemi come code superiori ai 60 minuti, errori frequenti e messaggi come “Service Unavailable”. Molti genitori hanno dovuto ripetere più volte la procedura per completare l’iscrizione, rendendo l’esperienza un’odissea per molti.