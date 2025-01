Game-experience.it - Insomniac Games, Ted Price lascia il team e va in pensione, ecco chi lo sostituisce

Ted, figura iconica del mondo videoludico e fondatore di, ha annunciato il suo ritiro, segnando la fine di un’era per lo studio.Come leggiamo sul PlayStation Blog,, creatore di franchise leggendari come Spyro the Dragon e Ratchet & Clank,l’azienda nelle mani di tre leader esperti: Chad Dezern, Jen Huang e Ryan Schneider. Questa transizione rappresenta di conseguenza una nuova fase per, che promette di mantenere la qualità e l’innovazione che l’hanno resa celebre.Segnaliamo che Tedè stato un vero e proprio pilastro di, guidandola per oltre tre decenni e contribuendo al lancio di franchise che hanno definito l’identità di PlayStation. Con il suo ritiro, il testimone passa a una leadership collettiva composta da Chad Dezern, Jen Huang e Ryan Schneider, tutti veterani dello studio con ruoli chiave nella sua evoluzione.