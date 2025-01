Lanazione.it - Il gennaio nero dei pendolari. Ieri 65 minuti in più per Firenze: “Stop a inchini costanti e deviazioni”

Arezzo, 222025 -per iaretini chemattina sono arrivati acon 65di ritardo. Un viaggio che dovrebbe durare poco più di mezz’ora e ogni giorno invece si dilata clamorosamente, tra ritardi in partenza, lunghisulla tratta, dirottamenti sulla linea lenta esistematici all’alta velocità. E’ accaduto anche21con ipartiti dalla stazione di Arezzo alle 7,32 e arrivati a Santa Maria Novella non alle 8,06 come previsto ma oltre un’ora dopo il previsto. “Tra informazioni sommarie e lo spostamento sulla linea lenta per Pontassieve, siamo stati anche fermi aSud svariati, mentre un treno Italo ci sorpassava. La cosa grave è che questo accade sistematicamente. Non solo arriviamo in ritardo al lavoro o a lezione, c’è chi perde aerei con questo sistema – spiega il referente del Comitatoaretini Dimitri Abbado – la cosa più grave è che sembrerebbe che sia addirittura del 2021 la delibera regionale per il raddoppio della galleria San Donato, l’unica opera che ci permetterebbe di migliorare la situazione, ma la priorità viene data sempre ad altro”.