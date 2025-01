Oasport.it - Grand Prix d’Amerique 2025: i cavalli italiani in gara. Ampia Mede SM e Dimitri Ferm dovrebbero essere ai nastri di partenza

L’elenco definitivo dei 18 partenti verrà rilasciato, come ogni anno, soltanto il giovedì antecedente laa mezzogiorno: non c’è ancora l’ufficialità, dato che al momento la lista dei possibili partenti include 23 nomi, ma è quasi tutto pronto per il, che si correrà domenica 26 gennaio alle ore 16.20.Ai nomi dei 15 qualificati, al netto di eventuali forfait, si aggiungeranno quelli dei 3 aventi diritto alla partecipazione in base ai premi in denaro vinti in carriera: sui 2700 metri del Vincennes Hippodrome di Parigi (Francia), si assegnerà il titolo più prestigioso del trotto mondiale.Saranno dunque i migliori 18del Gruppo 1 Internazionale a darsi battaglia per il premio di 450mila euro destinato al vincitore (1 milione di euro il montepremi complessivo): stiamo parlando delladi trotto per antonomasia che, come da tradizione, si corre nell’ultima domenica del mese di gennaio di ogni anno.