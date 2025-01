Lettera43.it - Giorno della memoria e Giorno del ricordo: differenze e significati

Ogni anno, l’Italia commemora due ricorrenze legate allastorica del Novecento: il, il 27 gennaio, e ildel, il 10 febbraio. Sebbene entrambe abbiano lo scopo di preservare il passato e onorare le vittime di eventi storici tragici, i due giorni ricordano vicende differenti e sono stati istituiti con intenti e contesti diversi.Ilcommemora le vittime del nazifascismo durante la Seconda Guerra MondialeAdolf Hitler nel 1933 (Getty Images).Ilè stato istituito, in Italia, con la legge n. 211 del 2000 per commemorare la Shoah, perpetrata durante la Seconda Guerra Mondiale dal regime nazista e dai suoi collaboratori – come il regime fascista italiano, greco e spagnolo – e che portò allo sterminio di sei milioni di ebrei e di milioni di altre persone, tra cui rom e sinti, omosessuali, disabili e oppositori politici.