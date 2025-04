Justcalcio.com - Valladolid: Vinci … e continua a credere

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-14 01:04:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Se la settimana precedente, con Barcellona E Real Madrid Giocando come gente del posto, il Atletico Ha approfittato delle sue forature per tagliare la terra, in questo giorno, dopo i due grandi Leganés E Vitoria Con le vittorie al minimo, puòre a aggiungerne solo tre prima della ColistaPer mantenere le distanze. È ciò che tocca quelli di Cholo Nel suo entusiasmo di non arrendersi con altre sette partite all’orizzonte., in breve, in cui combattere Laliga fino alla fine. Per mancanza di fede e insistenza, non esserlo.Atlético-Senza frequentare i dieci dei sei punti in cui Barcellona e il Real Madrid si sono allontanati con un altro gioco, rispettivamente, e più gioco che mai, Atlético conta per affrettare le loro opzioni per contestare il titolo Sono molto chiari: vincere tutto in modo che i loro predecessori sentano la pressione che, al minimo fallimento, ci saranno quelli di Simeone a sfruttare la minima fessura su cui intrufolarsi.