Death Stranding 2 | Kojima svela una novità per i Boss

Death Stranding 2: On the Beach, atteso per giugno 2025 su PlayStation 5, Hideo Kojima ha condiviso un dettaglio che sta già dividendo la community. Durante un nuovo episodio di Koji Pro, il celebre game designer ha annunciato una funzionalità inedita: la possibilità di saltare le battaglie con i Boss, senza compromettere la progressione narrativa.Death Stranding 2 – Gamerbrain.netCombattimenti Saltabili: Una Scelta VolontariaNel nuovo titolo, se un giocatore verrà sconfitto durante uno scontro con un Boss, potrà scegliere di non riprovare e procedere oltre. A spiegare la meccanica è stato l’utente GenkiJPN, che ha tradotto l’intervento di Kojima. Dopo la sconfitta, apparirà una schermata di morte con un’opzione per saltare lo scontro: il gioco mostrerà immagini e testi che illustrano l’esito narrativo della battaglia, mantenendo intatta la coerenza della trama. Gamerbrain.net - Death Stranding 2: Kojima svela una novità per i Boss Leggi su Gamerbrain.net In vista del lancio di2: On the Beach, atteso per giugno 2025 su PlayStation 5, Hideoha condiviso un dettaglio che sta già dividendo la community. Durante un nuovo episodio di Koji Pro, il celebre game designer ha annunciato una funzionalità inedita: la possibilità di saltare le battaglie con i, senza compromettere la progressione narrativa.2 – Gamerbrain.netCombattimenti Saltabili: Una Scelta VolontariaNel nuovo titolo, se un giocatore verrà sconfitto durante uno scontro con un, potrà scegliere di non riprovare e procedere oltre. A spiegare la meccanica è stato l’utente GenkiJPN, che ha tradotto l’intervento di. Dopo la sconfitta, apparirà una schermata di morte con un’opzione per saltare lo scontro: il gioco mostrerà immagini e testi che illustrano l’esito narrativo della battaglia, mantenendo intatta la coerenza della trama.

Chi desidera affrontare ogni scontro a viso aperto, potrà farlo senza alcuna semplificazione. Una scelta che segna un ulteriore passo avanti nel modo in cui i videogiochi raccontano storie e si adattano ai giocatori.

