Marathon | Il nuovo sparatutto a estrazione di Bungie

Marathon è ufficialmente realtà: il primo nuovo gioco di Bungie dopo oltre un decennio ha finalmente ricevuto una presentazione completa, mostrando per la prima volta il suo gameplay in modo approfondito. Si tratta di un reboot dello storico titolo che segnò l’inizio dell’avventura di Bungie negli anni ’90, oggi trasformato in un estrazione shooter multiplayer-only in arrivo il 23 settembre 2025 su PS5, Xbox Series X/S e PC.Come Partecipare e Quando giocare all’Alpha di MarathonMarathon Non Sarà Free-to-PlayContrariamente alle aspettative, Marathon sarà un titolo premium, ma non venduto a prezzo pieno. Anche se il prezzo esatto non è stato ufficializzato, Bungie ha lasciato intendere che il costo si aggirerà attorno ai 50 euro. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa fin da subito, senza reliance su microtransazioni aggressive. Gamerbrain.net - Marathon: Il nuovo sparatutto a estrazione di Bungie Leggi su Gamerbrain.net è ufficialmente realtà: il primogioco didopo oltre un decennio ha finalmente ricevuto una presentazione completa, mostrando per la prima volta il suo gameplay in modo approfondito. Si tratta di un reboot dello storico titolo che segnò l’inizio dell’avventura dinegli anni ’90, oggi trasformato in unshooter multiplayer-only in arrivo il 23 settembre 2025 su PS5, Xbox Series X/S e PC.Come Partecipare e Quando giocare all’Alpha diNon Sarà Free-to-PlayContrariamente alle aspettative,sarà un titolo premium, ma non venduto a prezzo pieno. Anche se il prezzo esatto non è stato ufficializzato,ha lasciato intendere che il costo si aggirerà attorno ai 50 euro. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa fin da subito, senza reliance su microtransazioni aggressive.

