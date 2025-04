Kylian Mbappe Red Card Mars Win … come Ancelotti dice Little Fouls ha fatto l’attaccante React

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-13 20:07:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:è stato espulso per la prima volta nella sua carriera nel Real Madrid mentre i campioni in carica di Laliga hanno resistito per vincere 1-0 ad Alaves per una prima vittoria in quattro partite in tutte le competizioni.L’arbitro Soto Grado ha inizialmente prenotatoper un tackle mistod sul centrocampista del centrocampista Antonio Blanco, solo per l’arbitro di video arbitro (var) Gil Manzano per rivedere l’incidente prima cheFrance fosse espulso al 38 ° minuto.Eduardo Camivinga aveva spinto Madrid davanti all’esterno quattro minuti prima allo stadio Mendizorrotza, dove Raul Asencio pensava di aver segnato l’apri prima che un controllo VAR decreva che Antonio Rudiger aveva commesso un sorso il portiere Jesus Owono.