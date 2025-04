Romadailynews.it - Almanacco del 14-04-2025

al sacco del giorno sabato 12 aprile Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Zeno di Verona vescovo protettore dei Pescatori sono nati oggi Andy Garcia Luca Argentero Marcello Lippi e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi gli auguri sono tutti per te Fano e Ilaria salutiamo anche Sara Carmen Elisa e Nunzia il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 12 aprile del 1961 ricordiamo il primo uomo nello spazio mentre stessa data ma del 1633 il processo a Galileo per eresia e noi ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e molto di ascolto o estate in nostra compagniadel giorno https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/italiastampa//04/14/file1f903a41-0243-4f55-b1b3-3ef3f24985c8140425.mp3