Ilrestodelcarlino.it - Oggi all’ospedale la messa con Perego

L’arcivescovo Gian Carlo, durante la Settimana santa, in questo anno giubilare celebrerà la Pasqua con alcune realtà della nostra città e del territorio ferrarese, e il Triduo pasquale in cattedrale.alle 10 in cattedrale verrà celebrata lapasquale interforze militari, mentre alle 16.30 il monsignore sarà a Cona, per celebrare lanella cappella dell’ospedale. Domani alle 9al centro congressi Montedison, mentre mercoledìsarà alle 10 al carcere dell’Arginone e alle 16 alla cappella Betlem. Per il Giovedì Santo, alle 10 in cattedrale lacrismale e alle 18, sempre in duomo, lain coena Domini.