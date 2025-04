Dove ci porta quel cartello anti burqa a Monfalcone

Dove ci porta davvero quel cartello che davanti a un seggio elettorale ricorda che in una democrazia è vietato entrare nelle urne a volto coperto, con riferimento esplicito al burqa e agli abiti musulmani che nella piccola Monfalcone sono invece abitudine quotidiana? Non ci porta solo in un Comune Dove per la prima volta in Italia alle elezioni per il sindaco si presenta il partito islamista, nato dentro la comunità, basato su valori ispirati al Corano prima che alla nostra Costituzione. Ci porta a un progetto più vasto, che nel silenzio di tutti sta nascendo dentro moschee e centri islamici. Il progetto di un movimento nazionale che porti dentro le istituzioni non cittadini stranieri diventati italiani, con la propria religione e la propria legittima visione del mondo, ma un partito che come un ariete cerca di passare nelle maglie della democrazia e nel nome della libertà imporre modelli che nella nostra cultura sono censurati se non vietati. Iltempo.it - Dove ci porta quel cartello anti burqa a Monfalcone Leggi su Iltempo.it cidavveroche dava un seggio elettorale ricorda che in una democrazia è vietato entrare nelle urne a volto coperto, con riferimento esplicito ale agli abiti musulmani che nella piccolasono invece abitudine quotidiana? Non cisolo in un Comuneper la prima volta in Italia alle elezioni per il sindaco si presenta il partito islamista, nato dentro la comunità, basato su valori ispirati al Corano prima che alla nostra Costituzione. Cia un progetto più vasto, che nel silenzio di tutti sta nascendo dentro moschee e centri islamici. Il progetto di un movimento nazionale che porti dentro le istituzioni non cittadini stranieri diventati italiani, con la propria religione e la propria legittima visione del mondo, ma un partito che come un ariete cerca di passare nelle maglie della democrazia e nel nome della libertà imporre modelli che nella nostra cultura sono censurati se non vietati.

Potrebbe interessarti anche:

Idzes Inter - ora Inzaghi sogna : quel fattore lo porta a Milano - da ‘battere’ solo questa squadra

Da non escludere quindi che le strade di mercato delle due società possano incrociarsi in tutti i sensi…» Leggi su Internews24. Così il quotidiano: IDZES INTER – «Intanto se lo gode il Venezia grazie a una fantastica intuizione del ds Pippo Antonelli, che l’ha portato in Laguna a parametro zero pescandolo dai Go Ahead Eagles.

Quel giorno in cui George Clooney bussò alla porta della Rsa di Dizzasco e venne respinto

. La Rsa di Dizzasco è finita al centro di un grave caso di maltrattamenti verso i pazienti anziani per cui sono stati denunciati sette dipendenti.

"Quel che provo dir non so" - Spollon porta in scena le sue emozioni

Spollon è un attore, e un attore con le emozioni ci lavora, con le sue e con quelle degli altri. La vera dolceamara ironia sta nel constatare come le emozioni nascano assieme a noi e ci accompagnino per tutta la vita, portandoci a uno sforzo intimo e privato che indistintamente tutti facciamo per imparare a nominarle e riconoscerle, soprattutto per non doverle patire.

Ne parlano su altre fonti Magistrati militanti, uno scontro politico durato trent'anni | .it. Cartelli di protesta alla sfilata dei veterani anti-nazisti: arresti. «Chi abbandona i rifiuti è un mona». E il web si scatena sul sindaco di Marostica. Cartello “Antifa Hier” vietato in una classe del Liceo: «Qui non si fa politica». Poppea strip club chiuso, il cartello choc nei camerini: «Vietato avere il ciclo nel weekend». IL CARTELLO DI CANTIERE per il lavori edilizi 2023: quando c'è l'obbligo e cosa deve contenere.

Lo riporta msn.com: "Quel cartello stradale per hotel e ristorante che non esistono" - "Per carità tutto è possibile, ma pensare che quel cartello possa essere lasciato per bellezza proprio lì nel marciapiede lato est del lungomare mi rifiuto di ipotizzarlo". L’ironia è dell ...

Segnala informazione.it: La UE multa le case per un cartello anti-riciclaggio - L'accusa, ammessa da tutte le aziende coinvolte, è quella di aver creato per più di 15 anni un cartello sul riciclo delle auto usate attraverso l'Associazione europea dei costruttori di auto ...

Lo riporta vicenzatoday.it: Cartello stradale rubato vent'anni fa, in vendita a 4.500 euro - Ad inizio aprile un cittadino si è recato ad una fiera in provincia di Vicenza e in mezzo a decine di banchetti è rimasto attirato da quel cartello della segnaletica stradale riportante appunto la ...