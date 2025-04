Conte vuole attraccare in porto Poi verrà il tempo delle riflessioni delle valutazioni sul futuro Corsera

Della lotta scudetto e del futuro di Antonio Conte a Napoli scrive anche il Corriere della Sera con Monica Scozzafava:«L'emergenza si affronta petto in fuori come abbiamo sempre fatto, non ci sono scuse. E dobbiamo essere bravi bravi». Serve il massimo per continuare a star lì e navigare in acque più o meno tranquille. La nave va attraccata in porto. Poi verrà il tempo delle riflessioni, delle valutazioni sul futuro. Che sia scudetto o Champions, l'obiettivo di inizio stagione del Napoli sarà stato raggiunto. Il sogno resta però ancora vivo, nonostante stavolta la squadra di Inzaghi abbia fatto la sua parte anche in campionato. «Finora siamo stati bravi, proviamo andare oltre le nostre possibilità».

Il Napoli targato 2024/2025 è una squadra che si sta togliendo diverse soddisfazioni e, giunti a metà aprile, è ancora in corsa per lo scudetto. E per il futuro, le idee sono già chiare.

Antonio Conte: Il Mattino si sbilancia sul futuro – La Presse – spazionapoli. Notizie Napoli calcio, Il Mattino: “Conte rispetterà gli anni di contratto” L’edizione odierna de Il Mattino, parlando delle dichiarazioni rilasciate dall’ex tecnico della SSC Napoli Luciano Spalletti nelle scorse ore, ha fatto il punto della situazione in merito a chi oggi siede su quella panchina, ossia Antonio Conte.

Per questo motivo, i tifosi sono pronti a dare tutto il loro sostegno, con la speranza che questa prima annata con Antonio Conte in panchina possa essere chiusa con un successo che avrebbe comunque dell’incredibile.

