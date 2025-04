Iltempo.it - Alla-h conquista dei Comuni. Viaggio nel voto di Monfalcone tra burqa e voglia di legge islamica

Leggi su Iltempo.it

«Perché la poligamia dovrebbe essere un problema? Rientra nelle nostre regole, se non piace all'Italia la cosa non ci riguarda. La stessa cosa vale per il velo islamico: per noi le donne devono andare in giro così, e soprattutto non devono essere sole». A dircelo è un uomo sulla cinquantina che aveva appena votato alle elezioni comunali per Bou Konate, il fondatore del partito islamico composto interamente da stranieri, fuori dall'oratorio San Michele, nel cuore di. Un oratorio in cui era fortissima la presenza di extratari, motivo per cui all'ingresso dei seggi campeggiava un cartello con la scritta (tradotta anche in arabo) «per ragioni di sicurezza è vietato l'ingresso con il volto coperto». Stranore una fase simile in Italia, ma non lo è se si percorrono le strade di