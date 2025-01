Lanazione.it - Disastro alla Navico a Montespertoli. Il colosso licenzia i 27 dipendenti

Che all’interno dello stabilimento i nervi fossero tesi lo si sapeva da una decina di anni. Nel 2015 i primi scioperi, una crisi, quella dellaRbu Italia Srl (settore meccanico) che aveva portato nell’autunno di 10 anni fa a tagliare due posti su 39 addetti. Duementi dovuti al rifiuto dei due lavoratori in questione di trasferirsi ad Auckland, in Nuova Zelanda. Sembrava una battuta, ma la proposta era seria e lì sono cominciati i problemi. Ora le sorti dell’azienda di Montagnana, a, sembrano segnate. Chiusi i cancelli e tutti a casa i 27: la multinazionale norvegese fa i bagagli per trasferirsi in Messico. Ed è un fulmine a ciel sereno, giurano, dal sindacato. Le ultime mobilitazioni infatti, risalirebbero propriocrisi tra il 2015 e il 2016.