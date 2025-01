Ilgiorno.it - Cremona, un asilo al posto dello “zoo” Fazenda Rocco? Il Comune prepara lo sgombero di cavalli, zebre e cammelli

Leggi su Ilgiorno.it

– È a rischio la sopravvivenza della nota, l’area "zoo" del piccolodi Palazzo Pignano abitata da, dromedari,e carrozze d’epoca, dove si festeggiano matrimoni e ricorrenze. Al suo, ilha deciso di costruire il nuovocomunale. L’amministrazione ha ordinato a inizio gennaio loperché il terreno su cui sorge è stato confiscato undici anni fa aCristodato, il commercialista proprietario della, in via preventiva per reati fiscali. La Resistenza di Cristodaro In caso di “sfratto”, Cristodaro annuncia di volersi “gandhianamente” sdraiare e non muoversi dalla cascina. L’inghippo, racconta il suo avvocato Massimiliano Lanci, è che sulla confisca pende un ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo.