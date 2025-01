Inter-news.it - Costacurta: «Inter, a Praga per vincere. Non importa come ma solo farlo!»

Leggi su Inter-news.it

Questa serae Milan, che in campionato si affronteranno il 2 febbraio, scendono rispettivamente in campo contro Spartae Girona per la settima giornata di Champions League. L’ex calciatore Alessandroesprime un parere su entrambe le milanesi.ASPETTATIVE – Alessandrovenuto su Sky Sport 24 a poche ore da Sparta, dichiara: «Sarebbe molto deludente nonstasera, contro una squadra che ha dimostrato di non essere eccezionale anche nelle partite in cui gioca in casa. L’dovrà andare lì e. La maniera in cui lo farà, visto anche la non eccezionale brillantezza della squadra in questo periodo, diventa secondaria. L’nte èe portarla a casa. L’in trasferta non hai convinto del tutto, se non contro il Manchester City.