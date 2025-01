Australian Open 2025 | Sinner ingiocabile per de Minaur Shelton batte Sonego niente derby in semifinale

Leggi su Sportface.it

Jannikè una delizia per gli occhi: il numero 1 del mondo non ha alcun problema a liberarsi in tre set di Alex de, accedendo così alladegli. È la decima meraviglia dell’azzurro contro l’o, che si conferma una delle vittime preferite da Jannik: dieci scontri diretti e dieci vittorie per il classe 2001. Una prova dominante, chiusa in appena un’ora e 50 minuti con il punteggio di 6-3 6-2 6-1.Esce di scena, invece, Lorenzo, protagonista di un’altra partita di altissimo livello in questa sua ottima partecipazione a Melbourne. Bengioca un match molto solido sbagliando pochissimo nei primi due set. Il torinese rimane aggrappato al match con la solita tenacia ma alla fine paga qualche sbavatura al tiebreak del quarto set. Termina 6-4 7-5 4-6 7-6(4) dopo quasi quattro ore di gioco.