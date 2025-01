Ilnapolista.it - Amorim ha preso bene la sconfitta contro il Brighton: ha spaccato una tv negli spogliatoi

Il tecnico dello United Rubenhala3-1il. Talmente, che ha deciso di spaccare una delle tv che si trovava nelloo dei Red Devils.hauna tvdopo ladello United colIl Guardian spiega:Rubenhauna tv nelloo dell’Old Trafford dopo un furioso sproloquio alla sua squadra. Settimain 15 partite per, che ha sostituito Erik ten Hag a novembre. Ha etichettato la sua squadra come il peggior United della storia. Ha danneggiato con rabbia la televisione che viene utilizzata per le tattiche pre-partita e ora bisogna ripararla prima di domani, quando ci sarà il match di Europa League. Il tecnico sembrava particolarmente infastidito dall’atteggiamento dei suoi giocatori nella partitail, soprattutto dopo l’errore di Onana che ha aperto la strada per un gol avversario.