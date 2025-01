Bergamonews.it - All’Edonè debutta la sagra invernale della polenta

Bergamo.e pica sö – La”. Il nuovo format farà il suo esordio dal 23 al 26 gennaio proponendo un menu bergamasco con vari piatti prelibati.Si potranno gustarecon branzi alla piastra /con salsiccia e cipolle /con funghi porcini e due burger speciali: “De hura” (burger 100% manzo, pancetta nostrana croccante, branzi, cipolle caramellate e pomodoro cuore di bue) e “De hota” (burger vegetariano, branzi, cipolla caramellata e pomodoro cuore di bue).Ogni sera verrà proposto un evento speciale per arricchire il programma dell’iniziativa:– giovedì 23, dalle 21.00 – Edoné Bergamo in collaborazione con Bergamo Per Giovani presenta 3 live: Maldeco, J-project e Velvet Shot;– venerdì 24 UT?PIA dj set;– sabato 25, dalle 22, This Town Needs Skramz presenta: Camelia.