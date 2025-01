Ilgiorno.it - Violate le porte di due cantine. Spariscono generi alimentari

Riescono a entrare nelle, non in un appartamento. Ladri in azione nel quartiere Pavia Est, anche se le modalità differenti dei colpi non sembrano portare la firma degli stessi malviventi. In via Francana, ignoti si sono introdotti, probabilmente di notte, anche se l’incursione è stata scoperta solo il giorno successivo, nelledi un condominio. Hanno forzato prima la porta dalla quale si accede al seminterrato e poi le serrature di due, portando via quel poco che hanno trovato, più che altro scorte di alimenti in scatola, ma nulla di particolare valore. Nelle ultime settimane si sono registrati altri simili furti, sempre nelle, anche a Casorate Primo e a Vigevano, ma sembra poco probabile che si possa trattare di una stessa banda itinerante per colpi di tale basso profilo.