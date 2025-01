Ilrestodelcarlino.it - Vigor, occasione persa. Troppi errori difensivi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladeve ripartire da quell’atteggiamento combattivo che le ha permesso di agguantare, seppur all’ultimo secondo, l’Isernia. Sia chiaro però, il pareggio in rimonta, l’ennesimo della stagione, è tutt’altro che positivo per i rossoblu. Un’clamorosamentea causa delle amnesie difensive che ormai rappresentano una preoccupante costante. Grinta e coraggio hanno permesso aiini di rimediare, di raccogliere il primo punticino del 2025, di ricevere il virtuale abbraccio dei tifosi. È un punto di partenza che in qualche modo può dar vita ad un percorso più solido. Eppure gli aspetti negativi sono numerosi. Dati alla mano: nelle prime 3 gare di campionato laaveva raccolto ben 7 punti; nel girone di ritorno, in altrettante gare, solo 1. Se si scorrono le giornate nel calendario, si noterà che laha raccolto 16 punti in 16 giornate, una media che non può far dormire sonni tranquilli.