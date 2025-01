Lettera43.it - Vannacci: «Musk non ha fatto il saluto nazista. Trump? Discorso da vero leader»

Raggiunto da Adnkronos per un commento sul controverso gestoda Elondurante l’Inauguration Day di, Robertoha dichiarato: «Non mi sembra assolutamente un riferimento aladottato dal nazionalsocialismo o dal fascismo, ma piuttosto un gesto di coinvolgimento del pubblico presente». In certi frangenti, ha aggiunto europarlamentare indipendente della Lega, «il linguaggio del corpo è molto più importante e penetrante delle parole» e, «nell’esagerare una postura», ha dato «solo ai maliziosi e a una certa stampa in malafede, l’impressione di fare riferimento a periodi storici passati».Il ‘romano’ di(X).: «haunda»Per quanto riguarda Donaldha tessuto le lodi del nuovo presidente Usa: «da, che condivido in molti aspetti ma soprattutto quando chiede una ‘rivoluzione del buonsenso‘, buonsenso a cui guarda caso ho dedicato il primo capitolo del mio tanto discusso libro Il mondo al contrario».