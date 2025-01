Ilrestodelcarlino.it - Ustioni in cella, una denuncia dei genitori

E’ stata presentata presso la procura di Modena unacontro ignoti affinché venga fatta chiarezza sull’incendio avvenuto giovedì scorso in carcere nella città emiliana. E’ ancora grave il giovane di 25 anni, residente a Cesena ma di origini marocchine, che è rimasto ustionato giovedì scorso in carcere a Modena dove era detenuto. Un devastante incendio è scoppiato giovedì scorso nellain cui il giovane era rinchiuso. Ferito lievemente il compagno di, marocchino di 24 anni, mentre nove poliziotti penitenziari sono rimasti leggermente intossicati. Si indaga per capire se vi possano essere eventuali responsabilità per lesioni dolose o colpose gravissime. Idel 25enne cesenate, di origine marocchina, sono riusciti a far visita al figlio ricoverato al centrodi Parma nel reparto di terapia intensiva.