Ilgiorno.it - Teatro Carcano: un febbraio di cultura con Mercadini, Gheno e Ranucci

Leggi su Ilgiorno.it

La prosa e la poesia del palco, la riflessione sull’attualità, ildei diritti. Questo e tanto altro prevede il cartellone delper. Si parte il 3con “Follow The Monday“, gli appuntamentili del lunedì sera milanese dedicati al pensiero e al dialogo. Lunedì 3 alle 20.30 sale in scena Robertocon “Moby Dick (sebbene molti abbiano tentato)“. Autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore,farà brillare frammenti incandescenti, far intuire per sintesi l’intera luce, come un palombaro che, trovando Atlantide negli abissi e non potendo portarla in superficie, ne riporta frammenti: "Guardate, questa non è Atlantide; è la prova che, là sotto, c’è Atlantide: andate a farci un giro, se vi capita". Lunedì 10tocca a Vera, sociolinguista e divulgatrice, con “Da grammarnazi a grammamanti: fare cose migliori con le parole“.