Donnapop.it - Taylor Mega ha un nuovo fidanzato: ecco chi è Francesco, il ragazzo che ha conquistato il suo cuore

Leggi su Donnapop.it

non è più single e al suo fianco c’è, il suo. Cosa sappiamo di lui? Di recente, l’influencer ha condiviso una foto con la sua dolce metà.Negli ultimi tempi si è parlato molto di, soprattutto in relazione al suo ruolo all’interno del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez; come sappiamo, l’ex fidanzata di Tony Effe avrebbe avuto un flirt con il rapper di Rozzano, mentre quest’ultimo era ancora sposato con la famosa imprenditrice digitale.stessa, però, ha assicurato che non si sia trattato affatto di tradimento, poiché Fedez e Chiara avrebbero avuto una coppia aperta. La Ferragni ha negato questa circostanza e tutt’ora non è chiaro se sia realtà oppure no. L’influencer di Udine, comunque, anche nello studio di Belve ha assicurato che l’accordo fra i Ferragnez fosse più reale che mai.