Pronosticipremium.com - Roma in trasferta, solo il Venezia peggio in Serie A: con Zeman il record negativo

Leggi su Pronosticipremium.com

La prossima stagione si vedrà, con tanti nomi, da Farioli ad Ancelotti, per la panchina della, ma intanto il presente parla di un Ranieri che sta riportando in carreggiata la squadra, come gruppo e nei singoli. Anche questo ottimo 2025 però ha dimostrato come il tecnico non sia ancora riuscito in un’impresa che appare impossibile dalle parti della capitale: curare il mal di. Ultima vittoria lontano dall’Olimpico che risale a 9 mesi fa, più precisamente l’1-2 di Udine del 25 aprile 2024, con colpo di testa di Cristante sull’ultimo calcio d’angolo della partita.Da lì un disastro che si è prolungato anche nella stagione corrente, in Europa come in campionato: dopo 21 giornate, laè penultima per rendimento esterno, con appena 6 punti conquistati frutto di altrettanti pareggi.