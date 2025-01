Dilei.it - Quante volte bisogna fare sesso in una relazione sana?

Quando due persone stanno insieme, è naturale voler passare del tempo in intimità:, infatti, non solo rafforza l’affiatamento tra i partner, ma rappresenta anche una dichiarazione di desiderio e vicinanza verso l’altra persona. Oltre al piacere fisico, si crea una connessione intima e speciale, che rende la sessualità un elemento importante e spesso imprescindibile nella vita di coppia. Per quanto non sia per tutti così, ad esempio per chi è asessuale o attribuisce meno importanza alla sfera sessuale, è anche vero che inevitabilmente ne siamo tutti condizionati. La società, le conversazioni con gli amici e i contenuti online influenzano il nostro modo di pensare e portano a interrogarci su ciò che è “normale” e cosa no. Riflettere susia “giusto”in unapuò aiutarci a comprendere meglio l’impatto dell’intimità sulla qualità del rapporto.