Oasport.it - Puppo: “Il problema di Sinner è superato. Ho visto degli sguardi verso Rune, l’ha messo al suo posto”

Leggi su Oasport.it

Jannike Lorenzo Sonego sono stati i grandi protagonisti del lunedì a Melbourne per i colori azzurri, vincendo la quarta partita consecutiva a Melbourne e raggiungendo i quarti di finale agli Australian Open 2025. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Darioe visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.ha analizzato il successo diin quattro set sul danese Holger: “Credo chenon spiegherà mai la vera questione (fisica, ndr) che ha dovuto affrontare, è una persona molto lucida nel non voler dare nessun tipo di vantaggio agli avversari e quindi di non dire nulla che possa metterlo in una situazione di svantaggio. Non credo fosse un attacco di panico.