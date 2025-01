Bergamonews.it - Pierpaolo Spollon a Treviglio con “Quel che provo dir non so”

Leggi su Bergamonews.it

. Sabato 25 gennaio alle 21 al Teatro Nuovoandrà in scena “chedir non so”, di Matteo Monforte,, con; regia Mauro Lamanna; Produzione Stefano Francioni Produzioni.è un attore. E un attore con le emozioni ci lavora, con le sue ma anche conle degli altri.Ma che cos’è davvero un’emozione? Come nasce? Da dove viene? Siamo così sicuri di saper riconoscere tutte le emozioni che sentiamo? Quanto è importante riuscire a dare un nome a ciò che proviamo?Figlio di un papà commissario di Polizia e di una mamma segretaria dell’Esercito Italiano,cercherà di darsi una risposta a tutte queste domande, raccontando in scena – attraverso un monologo divertente e autoironico – quali sono stati i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, a partire dall’età dell’infanzia, fino ad arrivare ai giorni nostri.