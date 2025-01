Noinotizie.it - Medico estetico 3.0 A marzo

Di seguito il comunicato:Il 29 e 30si terrà a Courmayeur Mont Blanc,3.0 il primo corso di formazione per medici e odontoiatri estetici firmato ASSOM. 20 crediti ECM per i partecipanti che avranno modo di approfondire la conoscenza della metodica full face della dott.ssa Floriana Lauritano, Face Longevity®, indagare appieno il rapporto tra medicina estetica e chirurgia plastica con il prof. Andrea Garelli e, allo stesso tempo, lavorare sulle strategie di comunicazione con Daniela Bonetti, direttrice nazionale della leadership school di Roberto Re e, infine, apprendere le migliori strategie di Medical Branding® e Pubblicità sanitaria con Giancarlo Loiacono Bellavitis, presidente ASSOM.Il corso, fortemente voluto dai relatori, nasce dalla necessità di proporre una formazione specifica sulla medicina estetica del volto affiancata da una preparazione solida sugli aspetti della comunicazione in ambito sanitario.