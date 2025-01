Noinotizie.it - Manfredonia: forum sulla finanza agevolata Confesercenti

Di seguito un comunicato diffuso da:Un focus promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale diFoggia su “Costruire il domani” si è svolto presso l’aula consiliare del Comune del Comune sipontino. Il sindaco Domenico La Marca ha ringraziato i partecipanti per aver aderito alla costituzione dello sportello per le aziende “fare imprese” e accolto l’invito dell’Amministrazione Comunale ad approfondire i temi dello sviluppo economico locale e la promozione dell’auto-imprenditorialità. Ha inoltre espresso la sua personale soddisfazione sul livello di partecipazione registrata in quanto questa lo aiuto a realizzare il suo sogno di amministrare privilegiando l’ascolto della comunità amministrata e soddisfare, per quanto possibile, le loro esigenze.