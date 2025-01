Oasport.it - LIVE Djokovic-Alcaraz 4-6, 6-4, 6-3, 5-4, Australian Open 2025 in DIRETTA: serbo a 4 punti da una vittoria surreale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARicordiamo che ilha accusato problemi all’inguine ed è sotto antinfiammatori da inizio 2° set.5-4 A quindici, mancano 60? a un game che potrebbe segnare la storia del tennis: quantomeno recente.40-15 Ace (10°)!30-15 Altro slice vincente da destra.15-15 Gran risposta in cross di rovescio di, mette la palla dove vuole: ma questo lo sappiamo.15-0 Slice vincente dell’iberico.5-3 Inspiegabile chop di, un assist al24 volte campione Slam. Poco da fare: è ancora un bambino Carlos.A-40 Attenzione!!!! Risposta out, come da programma, di dritto in allungo di. Acede la gamba sinistra e va per terra: tutto ok.40-40 E qui entra in gioco la leggenda serba: Serve&volley con la prima a 201km/h: Decide lui come giocare iche contano.