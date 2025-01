La speranza non delude | dialogo ecumenico nel cuore del Mediterraneo

Leggi su Ildenaro.it

Nel solco della nascente “teologia del”, che vede Napoli protagonista di un nuovo pensiero teologico incentrato su pace, inclusione e riconciliazione, la Parrocchia Immacolata Concezione, in piazza Giuseppe Di Vittorio 32, ospiterà domani, mercoledì 22 gennaio alle 18.30, un significativo incontro dal titolo “e.”, in occasione della Festa della Bibbia e della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani.Interverranno monsignor Gaetano Castello, vescovo ausiliare di Napoli e delegato per l’ecumenismo e ilinterreligioso, e il professor Roberto Tottoli, rettore dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, moderati dalla giornalista Elena Scarici di “Nuova Stagione”. Un panel di alto profilo che testimonia l’importanza strategica di questo appuntamento nel panorama del