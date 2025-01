Ilrestodelcarlino.it - Il comitato del Navile: "Tram, no al parcheggio. È in un’area allagabile"

Un tavolo permanente per monitorare il corso d’acqua. Ma non solo, perché tra le richieste che il‘Salviamo il canale’ avanza al Comune c’è quella di rivedere ildel capolinea nord (Corticella) per la linea verde del. Mentre la città si riunisce per la ricostruzione al Porto-Saragozza, insomma, c’è chi grida: "Non abbandonate il". Un ultimo incontro su quello che è l’unico canale di competenza della Regione – in quanto navigabile fino a metà dello scorso secolo – c’è stato l’11 dicembre tra Comune e. Poi più niente. "Avevamo fatto il punto su interventi e problematiche post alluvione, come la pulizia del Pelago – spiega Mauro Trigari del–. È importante, però, ci sia un tavolo tecnico permanente per tenere monitorata la situazione e informare i cittadini".