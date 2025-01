Ilrestodelcarlino.it - Gli odiatori del web, il meteorologo Nanni: “Una pioggia di insulti sotto ogni mio post”

Cesena, 21 gennaio 2025 – Dagli al. Del resto come può pretendere di fornire, lui, notizie sulle previsioni del tempo se a tutti noi basta dare un’occhiata in su per fare altrettanto? È questo lo spirito che anima i leoni da tastiera contro Robertoo l’ignoranza complottista condita dal solito tsunami di facezie asfittiche è più forte del rispetto? “Mi fa molto piacere - dice il bersaglio (peraltro tecnicocertificato e fornitore di contributi scientifici su giornali e riviste) - che i miei contenuti, le mie interviste e i miei interventi vadano a finire sui social. Sono il primo a sostenerne l’utilizzo e ad apprezzarneforma di condivisione. Purtroppo, però, sempre più spesso, leggo commentiche superano ampiamente la soglia della tollerabilità e che hanno come unico obiettivo quello di screditare la mia professione e ledere la mia dignità, facendo poi da richiamo ad altri haters, che oggi vanno tanto di moda”.