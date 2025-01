Ilrestodelcarlino.it - Corridonia, partono i lavori per il nuovo ascensore

Pronti a partire iper l’dalle mura storiche via IV Novembre al centro di. Il progetto era stato sbloccato la scorsa estate dopo il parere favorevole, con la conseguente autorizzazione all’esecuzione dell’opera, da parte della Soprintendenza e ora si prepara a prendere forma. "Ci siamo – ha annunciato domenica la sindaca Giuliana Giampaoli –. La prossima settimanaper la realizzazione dell’impianto di risalita da via IV Novembre a via Trincea delle Frasche". L’intervento arriverà sul tratto di mura che è stato appena restaurato e l’è stato inserito in quell’ampio progetto di recupero. Si tratterà quindi dell’istallazione di un accesso facilitato per la risalita, utile nell’ottica dell’abbattimento delle barriere architettoniche ma, considerando la carenza dei parcheggi a servizio del centro storico, l’impianto ricoprirà anche l’importante funzione di collegamento tra i posti auto situati lungo le mura e il borgo antico, che sarà così più facilmente raggiungibile.