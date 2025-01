Anteprima24.it - Basket, Rummo inarrestabile: battuta anche l’Acsi Basket Avellino

Tempo di lettura: 2 minutiInizia alla grande il girone di ritorno per laBenevento, che nella quattordicesima giornata del campionato di Serie C batte 64-42. Ottima prestazione per le giallorosse, che mettono a segno la sesta vittoria consecutiva, la settima in sette match disputati al Liceo, e restano in scia del terzetto al comando della classifica.Match deciso ancora una volta grazie ad un ottimo primo periodo, chiusosi sul 20-5, in cui le cestiste sannite hanno messo subito in chiaro le cose. Nei successivi tre periodi, le ragazze di coach Annecchiarico sono state brave ad amministrare il vantaggio, regalando spesso spettacolo ai tanti sostenitori presenti al Liceo, e respingendo ogni tentativo di rimonta delle irpine.Prestazione da incorniciare per capitan Muscetta, che totalizza ben 32 punti ed è l’assoluta protagonista di questa vittoria.