Australian Open 2025 | il programma di domani 22 gennaio Orari ordine di gioco tv streaming

Seconda settimana degli Australian Open 2025 che entra sempre più nel vivo nel vivo: arriva il momento dei quarti di finale della parte alta nel tabellone maschile e la Rod Laver Arena sarà "monopolizzata" da giocatori italiani.Come sappiamo, sono due i giocatori italiani rimasti in tabellone: Lorenzo Sonego e Jannik Sinner. Giornata che inizierà proprio con Sonego che affronterà Ben Shelton in quello che sarà il suo primo quarto di finale a livello Slam: il torinese scenderà in campo non prima delle 4.30, ma dopo i quarti femminili a partire dalle 1.30, ossia Keys-Svitolina e Navarro-Swiatek. Sessione serale invece dedicata a Sinner e al suo incontro con il padrone di casa Alex de Minaur alle 9.30 sempre sulla Rod Laver Arena. Di seguito il calendario completo dell'undicesima giornata degli Australian Open 2025.